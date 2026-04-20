КДК рассмотрит неподобающее поведение "Балтики" в игре с "Краснодаром"

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение "Балтики" в матче 25-го тура РПЛ с "Краснодаром".
"Неподобающее поведение команды "Балтика" (пять предупреждений футболистов и одного официального лица клуба)", - указано в перечне тем, которые будут затронуты 21 апреля на заседании КДК.

Вчера, 19 апреля, состоялся матч в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и калининградской "Балтикой". Встреча проходила на "Ozon Арене". Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.

В составе калининградского клуба желтые карточки получили футболисты Иван Беликов, Илья Петров, Иван Кукушкин, Чинонсо Оффор, Андрей Мендель.

Источник: РФС

