Гендир "Динамо": назначение Карпина было ошибкой

- Назначение Валерия Карпина было ошибочным? Очевидно, с учетом всех результатов, что это было ошибкой и неправильным решением, - цитирует Пивоварова "СЭ".
Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь 2025 года, также он совмещал работу в столичном клубе с работой в национальной команде России. Во второй части сезона наставником бело-голубых был Ролан Гусев, контракт с которым истек по окончании сезона. В мае "Динамо" объявило о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера, он работал в клубе с 2020 по 2022 год.