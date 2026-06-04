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Гендир "Динамо": назначение Карпина было ошибкой

Гендир "Динамо" Павел Пивоваров высказался о назначении Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Пивоварова, судя по результатам, назначение Карпина было ошибкой.

- Назначение Валерия Карпина было ошибочным? Очевидно, с учетом всех результатов, что это было ошибкой и неправильным решением, - цитирует Пивоварова "СЭ".

Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь 2025 года, также он совмещал работу в столичном клубе с работой в национальной команде России. Во второй части сезона наставником бело-голубых был Ролан Гусев, контракт с которым истек по окончании сезона. В мае "Динамо" объявило о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера, он работал в клубе с 2020 по 2022 год.

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