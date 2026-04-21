Защитник "Локомотива" - о победе над "Оренбургом": искусственный газон - это тяжело

Защитник "Локомотива" Евгений Морозов высказался о победе над "Оренбургом" в 25 туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Морозова, было тяжело играть на искусственном газоне и сразу войти в игру.

- Было сложно на искусственном поле, не получилось войти в игру сразу. Ко второму тайму только вошли.
Раннее время, искусственный газон — это тяжело, но играли на одном поле. Хорошо, что победили, - цитирует Морозова "СЭ".

В 25 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" одержал выездную победу над "Оренбургом" со счетом 1:0. Автором забитого мяча на 70 минуте встречи стал полузащитник Алексей Батраков.

По итогам 25 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 48 набранными очками. Оренбуржцы располагаются на 15 строчке с 20 баллами в своем активе.

