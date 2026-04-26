"Команда борется за Кубок России. Победа в Кубке сделает сезон для армейцев успешным. Он спасёт сезон и изменит его восприятие", - сказал Олич Metaratings.
ЦСКА встретится со "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России. Встреча состоится 6 мая на стадионе "Лукойл Арена".
На данный момент ЦСКА занимает пятое место в чемпионате РПЛ, имея в своем активе 45 очков в 26 сыгранных матчах.
Олич: победа в Кубке России спасет сезон ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич рассказал, насколько принципиален Кубок России для "армейцев" в этом сезоне.
