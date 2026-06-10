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Футболист "Динамо" - о Гусеве: непонятно, почему он ушел

Форвард "Динамо" Иван Сергеев высказался об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Сергеева, ему непонятно, почему ушел Гусев.

- Честно, непонятно, почему он ушел и грустно, когда люди уходят. Сначала Валерий Георгиевич, а теперь Ролан Александрович...

Прощаться всегда грустно. Обменялись сообщениями пожелали друг-другу удачи, - цитирует Сергеева "СЭ".

С июня по ноябрь 2025 года главным тренером московского "Динамо" был Валерий Карпин, он также занимал аналогичный пост в национальной команде России. С конца декабря прошлого года наставником бело-голубых стал Ролан Гусев, по окончании сезона он также покинул клуб. В мае столичная команда объявила о назначении Сандро Шварца - специалист уже работал в клубе с 2020 по 2022 год.

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