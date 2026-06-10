Алексей Миранчук: честно, я бы вернулся в "Локомотив"

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"Честно, я бы вернулся в " Локомотив ". Не хочу сейчас о цифрах говорить, но вернулся бы на меньшую сумму, чтобы там закончить. И вообще идеально, если бы ещё и разделил бы время футбольное с Антоном. Это было бы для меня идеально", - сказал игрок в видео на Youtube-канале Nobel.

Алексей Миранчук заявил, что хочет завершить карьеру в "Локомотиве".На данный момент Алексей Миранчук выступает в составе "Атланты" из США. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 16 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца декабря 2027 года.Российский игрок защищал цвета "Локомотива" с 2013 по 2020 год.