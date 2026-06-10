Осинькин признался, о чём жалеет по итогам сезона "Сочи"

Тренер "Сочи" Игорь Осинькин подвел итоги прошедшего сезона.

Фото: ФК "Сочи"

"Повлиять на подбор футболистов я не мог - но мы создали довольно надежную конструкцию, исходя из наших возможностей. Жалею, что слишком поздно. Наверное, стоило наигрывать пятерку защитников раньше.