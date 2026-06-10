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Осинькин признался, о чём жалеет по итогам сезона "Сочи"

Тренер "Сочи" Игорь Осинькин подвел итоги прошедшего сезона.
Фото: ФК "Сочи"
Российский специалист заявил, что ему стоило наигрывать схему с пятью защитниками раньше.

"Повлиять на подбор футболистов я не мог - но мы создали довольно надежную конструкцию, исходя из наших возможностей. Жалею, что слишком поздно. Наверное, стоило наигрывать пятерку защитников раньше.
Никогда до того мои команды постоянно по такой схеме не играли", - сказал Осинькин Sport24.

Игорь Осинькин был назначен главным тренером "Сочи" в начале сентября 2025 года. В прошедшем сезоне под его руководством команда провела 26 матчей, одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 17 поражений во всех турнирах.

По итогам сезона клуб занял 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 30 матчах.

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