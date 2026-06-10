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Стало известно, кто прокомментирует матч открытия ЧМ-2026

Стало известно, кто прокомментирует первый матч чемпионата мира 2026.
Фото: Getty Images
"Шнякин и Моссаковский прокомментируют церемонию открытия. Трушечкин - встречу Мексики и ЮАР", - написано в Telegram-канале "Матч ТВ".

Завтра, 11 июня, состоится матч в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Мексики и ЮАР. Встреча пройдет на стадионе "Ацтека" в Мехико. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Вилтон Сампайо.

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