Матчи Скрыть

Миранчук ответил, нравится ли ему жить в США

Футболист "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук высказался о жизни в США.
Фото: Getty Images
Футболист заявил, что ему комфортно жить в США.

"Комфортно ли я себя чувствую в Америке? Да. Мне уже не 20 лет, мне уже не надо такой жизни какой-то более активной, где всегда не дома, всегда куда-то хочешь выдвинуться с друзьями и что-то поделать.

А уже более жизнь спокойная от тренировки домой, прогуляться, посидеть кофе попить здесь на террасе. Получаю удовольствие, конечно, мне очень нравится. Если б не получал, делал что-нибудь другое", - сказал Миранчук в видео на Youtube-канале Nobel.

Алексей Миранчук выступает в составе американской "Атланты Юнайтед" с конца июля 2024 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 66 матчей, забил 17 голов и отдал 9 результативных передач. Соглашение с российским игроком рассчитано до конца декабря 2027 года. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро.

Ранее Миранчук играл за московский "Локомотив", а также итальянские "Аталанту" и "Торино".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +7
  • Не нравится