Миранчук ответил, нравится ли ему жить в США

Футболист "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук высказался о жизни в США.

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А уже более жизнь спокойная от тренировки домой, прогуляться, посидеть кофе попить здесь на террасе. Получаю удовольствие, конечно, мне очень нравится. Если б не получал, делал что-нибудь другое", - сказал Миранчук в видео на Youtube-канале Nobel.