Миранчук ответил, нравится ли ему жить в США

"Комфортно ли я себя чувствую в Америке? Да. Мне уже не 20 лет, мне уже не надо такой жизни какой-то более активной, где всегда не дома, всегда куда-то хочешь выдвинуться с друзьями и что-то поделать.
А уже более жизнь спокойная от тренировки домой, прогуляться, посидеть кофе попить здесь на террасе. Получаю удовольствие, конечно, мне очень нравится. Если б не получал, делал что-нибудь другое", - сказал Миранчук в видео на Youtube-канале Nobel.
Алексей Миранчук выступает в составе американской "Атланты Юнайтед" с конца июля 2024 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 66 матчей, забил 17 голов и отдал 9 результативных передач. Соглашение с российским игроком рассчитано до конца декабря 2027 года. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро.
Ранее Миранчук играл за московский "Локомотив", а также итальянские "Аталанту" и "Торино".