Мелкадзе заявил, что пошел бы в ЦСКА, но отказал бы "Зениту" из уважения к спартаковскому прошлому

"Мне кажется, если придет "Зенит", то придут и другие клубы. В этом случае выберу другую команду...
Реально ли я готов отказать "Зениту" и ЦСКА из-за того, что сильно привязан к "Спартаку" и спартаковскому прошлому? Да, я воспитанник "Спартака". И все-таки немного по-другому смотрю на всю эту историю. Хотя знаете, давайте ЦСКА вычеркнем из этого черного списка. Только "Зенит" оставим", - сказал Мелкадзе.
Георгий Мелкадзе присоединился к "Ахмату" в январе прошлого года, перейдя из грузинского клуба "Колхети-1913". Действующее трудовое соглашение 29-летнего футболиста с клубом из Чечни рассчитано до лета 2027 года. В минувшем сезоне центральный нападающий принял участие в 28 матчах за команду в РПЛ, в которых записал на свой счет 7 забитых голов и 4 результативные передачи. Также форвард отметился забитым мячом в 6 играх Кубка России. Тransfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.
В составе национальной сборной России Мелкадзе дебютировал в марте и принял участие в 4 встречах.
Источник: Legalbet