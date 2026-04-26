Экс-игрок ЦСКА раскритиковал работу главного тренера "Локомотива"

"Мы уже третий год видим, что Галактионов плохо готовит команду к завершающей части чемпионата.Часто всё валят на иностранцев, что они плохо готовят команды во время долгой зимней паузы", - сказал Гришин "Чемпионату".
Михаил Галактионов возглавляет "Локомотив" с 2022-го года.
Вчера, 25 апреля, "Локомотив" на выезде проиграли "Крыльям Советов" со счетом 0:2.
После этого тура "Локомотив" остаётся на третьем месте, имея 49 очков. В следующем матче команда сыграет дома против московского "Динамо". Всего команде в этом сезоне осталось провести ещё три игры.