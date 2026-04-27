Боярский: нырки Соболева - проявление характера

Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался поведении нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Что касается поведения: эмоции в эпизодах с "Краснодаром" или нырок в матче с "Динамо" — это проявление характера. У каждого есть недостатки и право на выплеск эмоций. Он выражает это так", - сказал Боярский.

Александр Соболев выступает за "Зенит" с августа 2024 года. Контракт экс-нападающего московского "Спартака" действует до лета 2027-го и может быть продлен еще на один год. В текущем сезоне 29-летний форвард отметился 11 забитыми голами, а также сделал 3 результативные переадчи партнерам в 35 матчах за петерургскую команду в РПЛ и Кубке России.

Источник: "СЭ"

