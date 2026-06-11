Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Мексика
22:00
ЮАРНе начат

Экс-игрок "Зенита" усомнился, что Тюкавину стоит переходить в петербургский клуб

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в петербургский клуб.
Фото: ФК "Динамо"
Алексей Гасилин заявил, что нападающему стоит перейти в европейский клуб.

"Не думаю, что "Зенит" был бы развитием для него. Конечно, в плане трофеев в России - да. Но всё же я думаю, что Тюкавину надо пробовать себя в Европе. Костя - динамовец до мозга костей, мне кажется, для него нет других команд в России", - сказал Гасилин Metaratings.

Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне форвард провел за клуб 31 матч, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Соглашение футболиста с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2030 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере игрока.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится