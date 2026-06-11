Экс-игрок "Зенита" усомнился, что Тюкавину стоит переходить в петербургский клуб

"Не думаю, что "Зенит" был бы развитием для него. Конечно, в плане трофеев в России - да. Но всё же я думаю, что Тюкавину надо пробовать себя в Европе. Костя - динамовец до мозга костей, мне кажется, для него нет других команд в России", - сказал Гасилин Metaratings.
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне форвард провел за клуб 31 матч, забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Соглашение футболиста с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2030 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере игрока.