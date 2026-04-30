Тур пройдет с 1-го по 3-е мая.
1 мая (пятница)
"Крылья Советов" – "Спартак": судья – Сергей Карасёв
"Локомотив" – "Динамо" Москва: судья – Евгений Кукуляк
2 мая (суббота)
"Динамо" Махачкала – "Ростов": судья – Василий Казарцев
"Балтика" – "Рубин": судья – Ян Бобровский
ЦСКА – "Зенит": судья – Инал Танашев
3 мая (воскресенье)
"Сочи" – "Оренбург": судья – Сергей Цыганок
"Акрон" – "Краснодар": судья – Евгений Буланов
"Ахмат" – "Пари НН": судья – Сергей Чебан
На данный момент лидирует "Краснодар" с 60 очками, вторым идет "Зенит", который отстает от "быков" на 1 балл, замыкает тройку призеров "Локомотив" - 48 очков.
Стали известны судейские назначения на 28-й тур РПЛ
