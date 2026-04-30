Стали известны судейские назначения на 28-й тур РПЛ

Объявлены судейские назначения на 28-й тур РПЛ.
Тур пройдет с 1-го по 3-е мая.

1 мая (пятница)

"Крылья Советов" – "Спартак": судья – Сергей Карасёв

"Локомотив" – "Динамо" Москва: судья – Евгений Кукуляк

2 мая (суббота)

"Динамо" Махачкала – "Ростов": судья – Василий Казарцев

"Балтика" – "Рубин": судья – Ян Бобровский

ЦСКА – "Зенит": судья – Инал Танашев


3 мая (воскресенье)

"Сочи" – "Оренбург": судья – Сергей Цыганок


"Акрон" – "Краснодар": судья – Евгений Буланов


"Ахмат" – "Пари НН": судья – Сергей Чебан


На данный момент лидирует "Краснодар" с 60 очками, вторым идет "Зенит", который отстает от "быков" на 1 балл, замыкает тройку призеров "Локомотив" - 48 очков.

