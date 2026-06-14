Агент Сутормина не исключил переезд игрока в Европу

Александр Клюев, агент вингера Алексея Сутормина, высказался о будущем игрока.

Фото: ФК "Крылья Советов"

"Алексей не рассматривает вариант с завершением карьеры? Нет, сейчас продвигаются переговоры с его новой командой. Дождитесь официального объявления. Возможен переезд в Европу? Все увидите, ждите — еще раз вам повторяю. Обязательно дадим всю информацию.