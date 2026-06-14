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Агент Сутормина не исключил переезд игрока в Европу

Александр Клюев, агент вингера Алексея Сутормина, высказался о будущем игрока.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Алексей не рассматривает вариант с завершением карьеры? Нет, сейчас продвигаются переговоры с его новой командой. Дождитесь официального объявления. Возможен переезд в Европу? Все увидите, ждите — еще раз вам повторяю. Обязательно дадим всю информацию.

Примерные сроки? Надеемся на самое ближайшее время. Никто вам не скажет так сразу — может конкретика и завтра наступит", - сказал агент.

Напомним, в минувший вторник, 9 июня, "Крылья Советов" официально объявили о расставании с 32-летним футболистом в связи с истечением срока контракта.

Сутормин выступал за самарский клуб с лета прошлого года, перейдя в качестве свободного агента из петербургского "Зенита". В минувшем сезоне вингер принял участие в 16 матчах чемпионата и 6 играх Кубка России, в которых провел на поле за самарцев 871 минуту и не отличился результативными действиями.

Источник: "Спорт день за днем"

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