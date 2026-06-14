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В "Пари НН" хотят убедить ряд игроков пойти на понижение зарплат - источник

Клуб ведет переговоры с тремя футболистами.
Фото: ФК "Пари НН"
Согласно данным источника, "Пари НН" обсуждает с несколькими футболистами возможность снижения зарплат.

Сообщается, что в центре внимания находятся игроки, чьи контракты не предусматривают автоматического снижения выплат при вылете команды из РПЛ. Защитнику Свену Каричу, а также вингерам Даниилу Лесовому и Вячеславу Грулеву предлагают пойти на финансовые уступки.

Отмечается, что на данный момент зарплата Лесового составляет около 3,5 миллионов рублей в месяц. Грулев получает примерно 3 миллиона рублей, а Карич – около 2,5 миллионов рублей.

Напомним, по итогам минувшего сезона нижегородская команда заняла предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице РПЛ и вылетела в Первую лигу.

Источник: Legalbet

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