Согласно данным источника, "Пари НН" обсуждает с несколькими футболистами возможность снижения зарплат.
Сообщается, что в центре внимания находятся игроки, чьи контракты не предусматривают автоматического снижения выплат при вылете команды из РПЛ. Защитнику Свену Каричу, а также вингерам Даниилу Лесовому и Вячеславу Грулеву предлагают пойти на финансовые уступки.
Отмечается, что на данный момент зарплата Лесового составляет около 3,5 миллионов рублей в месяц. Грулев получает примерно 3 миллиона рублей, а Карич – около 2,5 миллионов рублей.
Напомним, по итогам минувшего сезона нижегородская команда заняла предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице РПЛ и вылетела в Первую лигу.
Источник: Legalbet
В "Пари НН" хотят убедить ряд игроков пойти на понижение зарплат - источник
Клуб ведет переговоры с тремя футболистами.
Фото: ФК "Пари НН"