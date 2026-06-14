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В "Зените" оценили выступление Сантоса и Энрике на ЧМ-2026
Сегодня, 13:46
Советник председателя правления "
Зенита
" Александр Медведев прокомментировал игру футболистов петербуржцев в составе сборной Бразилии.
Фото: Getty Images
"Оба игрока — и начавший в стартовом составе Дуглас Сантос, и заменивший на 62-й минуте неважно сыгравшего Тьяго Луис Энрике — выглядели очень достойно и получили высокие оценки экспертов.
Дугласу пришлось много потрудиться в борьбе с марокканским нападением на правом фланге атаки, заслужив войти в тройку лучших бразильских игроков матча.
Луис Энрике удачно вошел в игру и несколько раз продемонстрировал нестандартные острые действия. Поздравляем обоих с дебютом на чемпионате мира и желаем хорошей игры дальше", - сказал Медведев.
В ночь с субботы на воскресенье, 14 июня, состоялся матч группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Бразилии и Марокко. Встреча проходила в США и завершилась результативной ничьей - 1:1.
Крайний левый защитник "
Зенита
" Дуглас Сантос вышел в стартовом составе национальной команды и провел на поле всю игру, став лучшим футболистом по нескольким статистическим показателям.
Фланговый нападающий петербуржцев Луис Энрике вышел на замену на 61-й минуте поединка.
На данный момент группу С возглавляет сборная Шотландии, победившая Гаити со счетом 1:0 и набравшая три очка.
Источник:
Metaratings
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Александр Медведев
Зенит
Сборная Бразилии
Дуглас Сантос
Луис Энрике Андре Роза да Силва
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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