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В "Зените" оценили выступление Сантоса и Энрике на ЧМ-2026

Советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал игру футболистов петербуржцев в составе сборной Бразилии.
Фото: Getty Images
"Оба игрока — и начавший в стартовом составе Дуглас Сантос, и заменивший на 62-й минуте неважно сыгравшего Тьяго Луис Энрике — выглядели очень достойно и получили высокие оценки экспертов.

Дугласу пришлось много потрудиться в борьбе с марокканским нападением на правом фланге атаки, заслужив войти в тройку лучших бразильских игроков матча.

Луис Энрике удачно вошел в игру и несколько раз продемонстрировал нестандартные острые действия. Поздравляем обоих с дебютом на чемпионате мира и желаем хорошей игры дальше", - сказал Медведев.

В ночь с субботы на воскресенье, 14 июня, состоялся матч группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Бразилии и Марокко. Встреча проходила в США и завершилась результативной ничьей - 1:1.

Крайний левый защитник "Зенита" Дуглас Сантос вышел в стартовом составе национальной команды и провел на поле всю игру, став лучшим футболистом по нескольким статистическим показателям.

Фланговый нападающий петербуржцев Луис Энрике вышел на замену на 61-й минуте поединка.

На данный момент группу С возглавляет сборная Шотландии, победившая Гаити со счетом 1:0 и набравшая три очка.

Источник: Metaratings

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