Президент РПЛ Алаев высказался о чемпионской гонке

- Я всегда говорил, что главное событие для меня — такая борьба, мы много чего обсуждаем, но главное — футбол. Когда такая борьба в очередной раз.
Я думаю, что опять будет до последнего тура держаться интрига. Конечно, это радует, - цитирует Алаева ТАСС.
По итогам 27 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 60 набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 59 баллами в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с 50 очками.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стали чемпионами страны, петербуржцы завоевали серебряные медали, а ЦСКА - бронзовые.