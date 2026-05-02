Карпукас - о возможном переходе Батракова в "ПСЖ": все думали, что и Сафонов будет не готов

- Большой ли потерей будет уход Батракова этим летом? Человек набрал 23 очка по системе "гол+пас" в РПЛ! Для любого клуба будет потеря, если уйдёт такой футболист.
Готов ли Алексей к "ПСЖ"? Все думали, что и Сафонов будет не готов. Всё получается, надо попробовать, - цитирует Карпукаса Metaratings.
В нынешнем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 35 матчей и отметился 17 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что французский "ПСЖ" следит за Батраковым и может сделать предложение во время летнего трансферного окна. Контракт россиянина со столичным клубом рассчитан до июня 2029 года.