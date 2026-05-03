Гранат: при всем уважении, Гусев - не топ-тренер

- У меня не было серьёзных ожиданий после назначения Гусева. При всём уважении, он не топ-тренер.
У него не было ресурсов для исправления ситуации в РПЛ. Команда потеряла очень много очков в первой части сезона и растеряла шансы хотя бы на попадание в топ-5, - цитирует Граната Metaratings.
Ролан Гусев стал главным тренером московского "Динамо" в конце декабря прошлого года, контракт с ним рассчитан до конца нынешнего сезона.
По итогам 28 сыгранных туров бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 39 набранными очками в своем активе. Команде Ролана Гусева предстоит сыграть в ответной встрече с "Краснодаром" в рамках финала Пути РПЛ Кубка России. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.