Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
2 - 0 2 0
Оренбург2 тайм
Акрон
17:00
КраснодарНе начат
Ахмат
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
Перенесён
Уфа
Волга Ул
16:00
СоколНе начат
Факел
18:00
ЕнисейНе начат
Чайка
18:00
ТорпедоНе начат

Гранат: при всем уважении, Гусев - не топ-тренер

Экс-игрок "Динамо" Владимир Гранат высказался о работе Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Граната, Гусев - не топ-тренер и у него не было ресурсов для исправления ситуации в чемпионате.

- У меня не было серьёзных ожиданий после назначения Гусева. При всём уважении, он не топ-тренер.

У него не было ресурсов для исправления ситуации в РПЛ. Команда потеряла очень много очков в первой части сезона и растеряла шансы хотя бы на попадание в топ-5, - цитирует Граната Metaratings.

Ролан Гусев стал главным тренером московского "Динамо" в конце декабря прошлого года, контракт с ним рассчитан до конца нынешнего сезона.

По итогам 28 сыгранных туров бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 39 набранными очками в своем активе. Команде Ролана Гусева предстоит сыграть в ответной встрече с "Краснодаром" в рамках финала Пути РПЛ Кубка России. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится