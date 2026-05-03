Семин - о ЦСКА: футболистам нужно посмотреть на самих себя

- У ЦСКА был очень хороший период до зимней паузы. Хочется, чтобы много интересных и талантливых футболистов ЦСКА прогрессировали. На сегодняшний день они, мягко говоря, не прибавили.
Футболистам нужно посмотреть на самих себя. Не только тренер несет ответственность за результат, но и игроки, - цитирует Семина "РБ Спорт".
Фабио Челестини является главным тренером ЦСКА с лета 2025 года, ранее он занимал аналогичный пост в ряде швейцарских клубов. Под его руководством "армейцы" завоевали Суперкубок России.
После 28 сыгранных туров столичный клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками. В финале Пути регионов Кубка России красно-синие сыграют на выезде с московским "Спартаком". Напомним, что ЦСКА является действующим обладателем трофея.