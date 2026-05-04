Глушаков объяснил уход Челестини из ЦСКА в преддверии дерби со "Спартаком"

"Неспроста руководство ЦСКА убрало Челестини. Наверное, специально, чтобы команда взбодрилась перед дерби со "Спартаком".Возможно, было недопонимание между игроками и тренером. Просто так подобные решения не принимаются", - сказал Глушаков "Чемпионату".
В среду, 6 мая, состоится матч в рамках финала Пути регионов Кубка России между московскими "Спартаком" и ЦСКА. Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Сегодня, 4 мая, пресс-служба "армейцев" сообщила об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера команды.