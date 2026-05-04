Глушаков объяснил уход Челестини из ЦСКА в преддверии дерби со "Спартаком"

Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался об отставке Фабио Челестини из ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
Денис Глушаков предположил, что решение руководства об отставке Фабио Челестини перед матчем со "Спартаком" было намеренным.

"Неспроста руководство ЦСКА убрало Челестини. Наверное, специально, чтобы команда взбодрилась перед дерби со "Спартаком".
Возможно, было недопонимание между игроками и тренером. Просто так подобные решения не принимаются", - сказал Глушаков "Чемпионату".

В среду, 6 мая, состоится матч в рамках финала Пути регионов Кубка России между московскими "Спартаком" и ЦСКА. Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Сегодня, 4 мая, пресс-служба "армейцев" сообщила об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера команды.

