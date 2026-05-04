Чернов - о периоде в "Спартаке": осталась легкая недосказанность

- Как ребята говорят — лёгкая недосказанность осталась. Но нужно гордиться тем, что было, какой этап был. Приятно, когда с ребятами встречаешься, они вспоминают тебя хорошим словом. Так же и с болельщиками.
Ты же знаешь, что я живу рядом со стадионом "Спартака". От болельщиков ни одного плохого слова в мой адрес не было. Все довольны и желают всего самого наилучшего, - приводит слова Чернова "Чемпионат".
Никита Чернов перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно на правах аренды. Контракт защитника с красно-белыми истекает по окончании текущего сезона - ранее стало известно, что клуб не будет продлевать соглашение с футболистом.
Всего Чернов провел за красно-белых во всех турнирах 80 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего россиянина в 1,5 миллионов евро. Ранее защитник был игроком ЦСКА, красноярского "Енисея" и екатеринбургского "Урала".