Радимов объяснил поражение "Акрона" от "Краснодара"

Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о матче "Акрона" и "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
Владислав Радимов заявил, что мастерство игроков "Краснодара" было выше.

"Думаю, что травма Дзюбы сказалась - контригра "Акрона" исчезла. Если посмотреть гол, то можно увидеть три ошибки, которые совершили игроки "Акрона". Они и решили матч.
Но результат вполне резонный. Мастерство игроков "Краснодара" было выше", - сказал Радимов "Спорт-Экспрессу".

Вчера, 3 мая, состоялся матч в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги между тольяттинским "Акроном" и "Краснодаром". Встреча проходила на "Солидарность Самара Арене". Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил нападающий "быков" Джон Кордоба.

