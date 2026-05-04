Юран - об уходе Челестини: иностранцы нам не помощники

"Уже давно говорил, что иностранцы нам не помощники. Посмотрите турнирную таблицу: там первые три места - команды с российскими тренерами. Иностранцы не готовы к нашей зимней паузе.Сколько мы еще будем на эти грабли наступать? Зарубежные тренеры не так отдаются результату, я 10 лет играл в Европе и знаю это", - сказал Юран "Спорт-Экспрессу".
Фабио Челестини возглавил московский ЦСКА в июне 2025 года. В текущем сезоне под его руководством "армейцы" провели 40 матчей, одержали 21 победу, 6 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.
Сегодня, 4 мая, пресс-служба клуба объявила об отставке швейцарского специалиста. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Дмитрий Игдисамов.