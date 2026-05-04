Стала известна сумма, которую ЦСКА заплатит Челестини за увольнение - источник

Стала известна неустойка, которую получит Фабио Челестини после увольнения из ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
По информации источника, московский клуб заплатит швейцарскому специалисту 500 тысяч евро. Переговоры были запущены после поражения "Зениту" (1:3). До этого "армейцы" пытались исправить ситуацию изнутри.

Сегодня, 4 мая, пресс-служба ЦСКА объявила о расторжении контракта с Фабио Челестини. В текущем сезоне под его руководством команда провела 40 матчей, одержала 21 победу, 6 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений во всех турнирах.

