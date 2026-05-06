"Ростов" сделал заявление по лицензии на новый сезон РПЛ

"Сегодня состоялось заседание комиссии по лицензированию РФС, по итогам которого было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии, необходимой для участия в Премьер-лиге на сезон 2026/27", - написано в Telegram-канале "Ростова".

Пресс-служба "Ростова" сообщила, что клуб прошел лицензирование на следующий сезон РПЛ.Ранее генеральный директор РФС Максим Митрофанов заявлял, что у организации есть вопросы по лицензированию к "Ростову".На данный момент подопечные Джонатана Альбы располагаются на десятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков в 28 матчах.