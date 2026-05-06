Экс-игрок ЦСКА: для "армейцев" нормально менять тренеров каждый сезон

"Увольнение Челестини из ЦСКА меня не удивило. Удивительно было бы, если бы случилось наоборот и Челестини не был бы уволен из ЦСКА.
Это раньше тренеры могли работать в клубе по много лет, а сейчас для ЦСКА нормально менять их каждый сезон", - сказал Олич "Чемпионату".
Фабио Челестини являлся главным тренером московского ЦСКА с июня 2025 года по май 2026 года. Всего под его руководством команда провела 40 матчей, одержала 21 победу, 6 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений.
Исполняющим обязанности наставника "армейцев" был назначен Дмитрий Игдисамов.