Экс-игрок ЦСКА: для "армейцев" нормально менять тренеров каждый сезон

Бывший игрок ЦСКА Ивица Олич высказался об уходе главного тренера клуба Фабио Челестини.
Фото: ФК ЦСКА
Ивица Олич заявил, что его не удивило увольнение Фабио Челестини.

"Увольнение Челестини из ЦСКА меня не удивило. Удивительно было бы, если бы случилось наоборот и Челестини не был бы уволен из ЦСКА.

Это раньше тренеры могли работать в клубе по много лет, а сейчас для ЦСКА нормально менять их каждый сезон", - сказал Олич "Чемпионату".

Фабио Челестини являлся главным тренером московского ЦСКА с июня 2025 года по май 2026 года. Всего под его руководством команда провела 40 матчей, одержала 21 победу, 6 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений.

Исполняющим обязанности наставника "армейцев" был назначен Дмитрий Игдисамов.

