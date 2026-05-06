ЦСКА и "Краснодар" заинтересованы в трансфере игрока "Зенита" - источник

ЦСКА и "Краснодар" заинтересованы в трансфере футболиста "Зенита" после завершения текущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, ЦСКА и "Краснодар" заинтересованы в трансфере Андрея Мостового. Оба клуба хотят увеличить число российских футболистов из-за нового лимита на легионеров. Сине-бело-голубые могут продать игрока летом, чтобы избежать его ухода на правах свободного агента.

Андрей Мостовой выступает в составе петербургского клуба с начала июля 2019 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер провел 31 матч, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

Источник: Legalbet

