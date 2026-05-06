Джикия ответил, в чем сильные стороны "Спартака" перед дерби с ЦСКА

"Сегодняшний "Спартак" очень силен в атакующих действиях. И играя на своем стадионе при полных трибунах, зная, что одна игра отделяет от финального матча, уверен, "Спартак" будет играть первым номером, доминировать и много атаковать. В этом и заключается сила красно-белых.
В футболе все может получиться по-разному, но "Спартак" будет искать возможности вскрыть оборону соперника, очень важно, как сыграет центр поля" - сказал Джикия.
"Спартак" примет у себя дома ЦСКА в рамках финала Пути регионов Кубка России сегодня, 6 мая. Матч пройдет на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 20:00 по московскому времени. Обслуживать столичное дерби будет судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.
Напомним, по итогам игры победитель выйдет в Суперфинал турнира, в котором встретистся с победителем пары "Краснодар" - "Динамо". Решающий поединок состоится 24 мая в Москве на арене "Лужники".
