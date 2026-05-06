Газзаев ответил, какой тренер должен возглавить ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев ответил, какой специалист должен возглавить "армейцев".
Валерий Газзаев заявил, что ЦСКА необходим российский тренер.

"Я всегда за российского специалиста. ЦСКА - это не эксперимент! Это серьезный клуб, который претендует на самые высокие достижения.
Тренер и решения должны быть соответствующими. Сейчас у нас выходит так, что приглашают одного иностранного специалиста, потом второго, а клуб страдает", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".

Ранее, 4 мая, пресс-служба московского ЦСКА объявила об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера клуба. Под руководством швейцарского специалиста команда провела 40 матчей, одержала 21 победу, 6 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений во всех турнирах.

Исполняющим обязанности наставника "армейцев" был назначен Дмитрий Игдисамов.

