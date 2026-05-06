Газзаев ответил, какой тренер должен возглавить ЦСКА

"Я всегда за российского специалиста. ЦСКА - это не эксперимент! Это серьезный клуб, который претендует на самые высокие достижения.Тренер и решения должны быть соответствующими. Сейчас у нас выходит так, что приглашают одного иностранного специалиста, потом второго, а клуб страдает", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".
Ранее, 4 мая, пресс-служба московского ЦСКА объявила об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера клуба. Под руководством швейцарского специалиста команда провела 40 матчей, одержала 21 победу, 6 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений во всех турнирах.
Исполняющим обязанности наставника "армейцев" был назначен Дмитрий Игдисамов.