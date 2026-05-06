"Этот вопрос уже закрыт". Лукас Вера раскрыл свой вес

"Сейчас вопрос с лишним весом уже закрыт. Накануне матча с "Динамо" на взвешивании я показал вес в 65,2 килограмма", - передает слова Веры "Совспорт".
Лукас Вера стал игроком "Локомотива" в декабре прошлого года, перейдя в качестве свободного агента. 29-летний полузащитник подписал контракт до лета 2028 года. В этом сезоне аргентинец сыграл в 9 матчах за "железнодорожников" в РПЛ и Кубке России, провел на поле 217 минут и не отметился результативными действиями.
Напомним, на зимние сборы команды Вера приехал с лишним весом.