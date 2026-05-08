Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
20:30
ЧелябинскНе начат

Тренер "Зенита": с легионерами чемпионат становится сильнее

Тренер "Зенита" Александр Анюков высказался о ценности иностранных футболистов в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Анюкова, легионеры делают чемпионат сильнее и позволяют развиваться молодым футболистам.

- Конечно, хотелось бы иметь больше молодых россиян, особенно воспитанников клуба, но пока, к сожалению, такого нет. В то же время моё мнение не изменилось: иностранцы нужны.
С легионерами чемпионат становится сильнее. И местные футболисты, тренируясь и играя с ними и против них, растут — по себе знаю, - цитирует Анюкова "Чемпионат".

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил об изменении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге. Сообщалось, что со следующего сезона клубы смогут вносить в заявку не более 12 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле лишь 7 легионеров. На данный момент лимит работает по формуле "13+8".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится