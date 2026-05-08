Тренер "Зенита": с легионерами чемпионат становится сильнее

Фото: ФК "Зенит"

С легионерами чемпионат становится сильнее. И местные футболисты, тренируясь и играя с ними и против них, растут — по себе знаю, - цитирует Анюкова "Чемпионат"

По словам Анюкова, легионеры делают чемпионат сильнее и позволяют развиваться молодым футболистам.- Конечно, хотелось бы иметь больше молодых россиян, особенно воспитанников клуба, но пока, к сожалению, такого нет. В то же время моё мнение не изменилось: иностранцы нужны.Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил об изменении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге. Сообщалось, что со следующего сезона клубы смогут вносить в заявку не более 12 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле лишь 7 легионеров. На данный момент лимит работает по формуле "13+8".