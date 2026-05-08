Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
20:30
ЧелябинскНе начат

Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ

Тренер "Зенита" Александр Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Анюкова, Сантос - эталон крайнего защитника в чемпионате России.

— Дуглас Сантос — эталон крайнего защитника в РПЛ сегодня?
— Да! Он мне манерой игры немного Кришито напоминает, поэтому соглашусь с вами, - приводит слова Анюкова "Чемпионат".

Дуглас Сантос выступает за петербургский "Зенит" с лета 2019 года. Всего он провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 242 матча и отметился 9 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Контракт 32-летнего бразильца с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Ранее Сантос был игроком "Атлетико Минейро", немецкого "Гамбурга", итальянского "Удинезе" и бразильского "Наутико".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится