Морено рассказал, когда задумался об отставке из "Сочи"

Экс-тренер "Сочи" Роберт Морено рассказал, когда задумался об уходе из клуба.
Фото: ФК "Сочи"
По словам Морено, он принял это решение до матча со "Спартаком".

- Принял решение еще до "Спартака". А после лично сообщил клубу о том, что намерен завершить этот этап.
Уходил с гордостью — потому что помог команде вернуться в Премьер-лигу, — и с благодарностью к клубу. Понял: лучшее, что могу сделать, — отпустить ситуацию, - приводит слова Морено Sport24.

Роберт Морено был главным тренером "Сочи" с декабря 2023 года по сентябрь 2025 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, а затем вернулась в элиту российского футбола через стыковые матчи с "Пари НН". На данный момент главным тренером "барсов" является Игорь Осинькин - команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе.

Ранее Морено был главным тренером "Гранады", "Монако" и сборной Испании. Также он входил в тренерский штаб "Барселоны", "Сельты" и итальянской "Ромы".

