Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
18:00
ЧерноморецНе начат
Родина
20:30
ЧелябинскНе начат

Тюкавин ответил, хочет ли он, чтобы Гусев остался в "Динамо"

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин высказался о работе с Роланом Гусевым.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Тюкавина, он бы хотел, чтобы Гусев остался в "Динамо".

- Конечно, я бы хотел. Мне нравится работать с Санычем (Роланом Александровичем) и всем его штабом.

Хочется побольше поработать. Поддерживаю их полностью, спасибо им, - цитирует Тюкавина "Матч ТВ".

В декабре московское "Динамо" объявило о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера, контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

По итогам 28 сыгранных туров бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 39 набранными очками. В 29 туре Российской Премьер-Лиги динамовцы сыграют на своем поле с "Краснодаром".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится