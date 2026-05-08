Тюкавин ответил, хочет ли он, чтобы Гусев остался в "Динамо"

- Конечно, я бы хотел. Мне нравится работать с Санычем (Роланом Александровичем) и всем его штабом.
Хочется побольше поработать. Поддерживаю их полностью, спасибо им, - цитирует Тюкавина "Матч ТВ".
В декабре московское "Динамо" объявило о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера, контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона.
По итогам 28 сыгранных туров бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 39 набранными очками. В 29 туре Российской Премьер-Лиги динамовцы сыграют на своем поле с "Краснодаром".