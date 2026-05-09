Легионер "Зенита" высказался о жизни в России

- Нам с женой очень нравится Россия. "Зенит", как Петербург, открыты ко многим культурам – это помогло нам на первых порах, объяснив и показав что-то.
Получаю огромное удовольствие от жизни здесь, прогулок по городу и игры за "Зенит", - приводит слова Энрике Metaratings.
Луис Энрике выступает за петербургский "Зенит" с января 2025 года, всего он провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 46 матчей и записал на свой счет семь забитых мячей и семь результативных передач.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 24 миллиона евро, контракт бразильца с петербургским клубом рассчитан до конца 2028 года.