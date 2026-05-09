В "Родине" заявили о продлении контракта с главным тренером

— Выход в РПЛ означает, что у Хуана Диаса активируется автоматическая опция продления контракта с "Родиной"?
— Да, - цитирует Зинина "Матч ТВ".
Хуан Диас является главным тренером "Родины" с сентября 2025 года, ранее испанский специалист был администратором в испанской "Севилье", а также возглавлял "Севилью U-18".
Вчера, 8 мая, московская "Родина" одержала победу над "Челябинском" и гарантировала себе прямой выход из Первой Лиги в Российскую Премьер-Лигу. По итогам 33 сыгранных туров команда лидирует в турнирной таблице с 65 набранными очками в своем активе. Ранее "Родина" ни разу не добивалась выхода в РПЛ.