В "Родине" заявили о продлении контракта с главным тренером

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин ответил на вопрос о будущем главного тренера Хуана Диаса.

Фото: ФК "Родина"

— Выход в РПЛ означает, что у Хуана Диаса активируется автоматическая опция продления контракта с "Родиной"?

— Да, - цитирует Зинина — Да, - цитирует Зинина "Матч ТВ"

По словам Зинина, контракт Диаса была автоматически продлен.Хуан Диас является главным тренером "Родины" с сентября 2025 года, ранее испанский специалист был администратором в испанской "Севилье", а также возглавлял "Севилью U-18".Вчера, 8 мая, московская "Родина" одержала победу над "Челябинском" и гарантировала себе прямой выход из Первой Лиги в Российскую Премьер-Лигу. По итогам 33 сыгранных туров команда лидирует в турнирной таблице с 65 набранными очками в своем активе. Ранее "Родина" ни разу не добивалась выхода в РПЛ.