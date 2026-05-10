Экс-тренер "Динамо": команда стала похожа на ухудшенный вариант "Рубина"

"Я никогда не обсуждаю тренеров. Когда буду президентом клуба или в совете директоров, тогда буду обсуждать, а пока это не моя прерогатива.
Но что касается игры, то в начале весны она мне нравилась больше, а сейчас "Динамо" стало похоже на ухудшенный вариант "Рубина", - сказал Кобелев "Советскому спорту".
На данный момент московское "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков в 28 матчах.
Ролан Гусев стал главным тренером бело-голубых в конце декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 18 матчей, одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.