Экс-тренер "Динамо": команда стала похожа на ухудшенный вариант "Рубина"

Бывший тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказался о выступлении команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
Российский специалист заявил, что игра "Динамо" в начале весны нравилась ему больше, чем нынешняя.

"Я никогда не обсуждаю тренеров. Когда буду президентом клуба или в совете директоров, тогда буду обсуждать, а пока это не моя прерогатива.

Но что касается игры, то в начале весны она мне нравилась больше, а сейчас "Динамо" стало похоже на ухудшенный вариант "Рубина", - сказал Кобелев "Советскому спорту".

На данный момент московское "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков в 28 матчах.

Ролан Гусев стал главным тренером бело-голубых в конце декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 18 матчей, одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

