Бителло: "Динамо" сумело отомстить "Краснодару". Возможно, мы лишили их чемпионства

- Если честно, я считаю, что мы сумели отомстить "Краснодару", в какой-то мере, за все, что тогда произошло. Можно сказать, что в финале против них мы сами упустили титул.
Мы не сделали то, что должны были сделать. Сегодня уже они зависели от нас. Возможно, этой победой мы лишили их чемпионства, хотя впереди еще один тур, - приводит слова Бителло Metaratings.
Вчера, 11 мая, "Краснодар" на выезде уступил московскому "Динамо" в матче 29 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Константин Тюкавин и Иван Сергеев, в составе гостей - Диего Коста. По итогам 29 сыгранных туров краснодарцы занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 63 набранными очками и отстают от лидирующего "Зенита" на два балла.
Напомним, что бело-голубые уступили краснодарцам в финале Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:0 (5:6 - пен.) и вылетели из розыгрыша турнира. Южане сыграют в Суперфинале Кубка с московским "Спартаком".