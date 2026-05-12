Тренер "Балтики" Талалаев ответил на вопрос о работе в Европе

— У вас есть амбиции поработать в Европе?
— У меня есть амбиции работать в команде, которая борется за трофеи, - приводит слова Талалаева "Матч ТВ".
С сентября 2024 года Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики", под его руководством клуб стал чемпионом Первой Лиги. По итогам 29 сыгранных туров балтийцы занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 46 набранными очками в своем активе и отстают от ЦСКА, располагающегося на пятой строчке, на два балла.