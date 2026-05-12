Руденко рассказал, что нужно "Локомотиву" для чемпионства в следующем сезоне

Нападающий "Локомотива" Александр Руденко оценил свои выступления в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Руденко, он хотел забивать больше, но оценивает свой сезон на 7 баллов из 10.

- Хотелось бы больше забивать и отдавать, но в целом, нормально. Оцениваю свою игру в этом сезоне на семь из десяти.

Что нам нужно для трофея в следующем году? У нас все хорошо, в принципе. Надо просто не раздавать очки командам из нижней части таблицы, - цитирует Руденко "СЭ".

В нынешнем сезоне Александр Руденко провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет семь забитых мячей и пять голевых передач. Нападающий выступает за клуб с лета прошлого года, его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

По итогам 29 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 53 набранными очками в своем активе. В заключительном туре "железнодорожники" сыграют на выезде с ЦСКА.

