Футболист "Краснодара" - о мотивации: есть ещё игра с "Оренбургом"

- За себя могу сказать, что не будет такого, что буду думать только о Суперфинале Кубка России. Есть ещё игра с "Оренбургом".
Вам виднее, что у нас больше шансов на победу в Кубке, - приводит слова Кривцова "Чемпионат".
Вчера, 11 мая, "Краснодар" на выезде уступил московскому "Динамо" в матче 29 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Константин Тюкавин и Иван Сергеев, в составе гостей - Диего Коста.
По итогам 29 сыгранных туров краснодарцы занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 63 набранными очками и отстают от лидирующего "Зенита" на два балла.