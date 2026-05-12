Футболист "Краснодара" - о мотивации: есть ещё игра с "Оренбургом"

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов высказался о мотивации команды после поражения от "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Кривцова, у "Краснодара" есть еще одна игра в чемпионате, сам футболист не будет сфокусирован только на Кубке.

- За себя могу сказать, что не будет такого, что буду думать только о Суперфинале Кубка России. Есть ещё игра с "Оренбургом".

Вам виднее, что у нас больше шансов на победу в Кубке, - приводит слова Кривцова "Чемпионат".

Вчера, 11 мая, "Краснодар" на выезде уступил московскому "Динамо" в матче 29 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Константин Тюкавин и Иван Сергеев, в составе гостей - Диего Коста.

По итогам 29 сыгранных туров краснодарцы занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 63 набранными очками и отстают от лидирующего "Зенита" на два балла.

