Гендир "Динамо" высказался о возможном продлении контракта с Нгамале и Луневым

- Активировалась ли опция продления контракта Лунева? У него не активировалась опция продления.
Но то, как он сыграл последние две игры — думаю, что заслужил новый контракт. Будем с ним обсуждать. А с Нгамале? Тоже будем обсуждать, - цитирует Пивоварова "Матч ТВ".
Андрей Лунев выступает за московское "Динамо" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 47 матчей, пропустил 56 мячей и сохранил ворота "сухими" в 10 встречах. Контракт 34-летнего голкипера с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Муми Нгамале является футболистом бело-голубых с 2022 года, он вышел на поле в 116 встречах и отметился 21 забитым мячом и 17 голевыми передачами. Соглашение 31-летнего футболиста со столичным клубом истекает в конце июня текущего года.