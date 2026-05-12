Зобнин ответил, будет ли болеть за ЦСКА в матче с "Локомотивом"
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин высказался о борьбе команды за бронзовые медали чемпионата России после победы над "Рубином" (2:1) в 29-м туре РПЛ.
Футболист отметил, что после кубкового дерби с ЦСКА команде было непросто эмоционально, однако красно-белые сумели спокойно довести игру до победы. Также Зобнин ответил на вопрос о матче ЦСКА и "Локомотива" в последнем туре.
- Нужно выигрывать свой матч. Конечно, хотелось бы занять третье место, но нужно еще победить в своем матче, - цитирует игрока "Советский спорт".
Перед последним туром москвичи с 51 очком занимают четвёртое место в таблице РПЛ.