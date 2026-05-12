Капитан "Балтики" назвал цели команды на следующий сезон

Капитан "Балтики" Андрей Мендель назвал цели команды на следующий сезон.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Менделя, команда настраивается на борьбу минимум за топ-5.

- Если клуб ставит какие-то цели на следующий сезон, он сделает всю, чтобы сохранить лидеров и кем-то точечно усилиться.
Настраиваемся бороться минимум за топ-5, - приводит слова Менделя Sport24.

По итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в РПЛ. После 29 сыгранных туров балтийцы располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 46 набранными очками в своем активе. В заключительном туре РПЛ команда Андрея Талалаева сыграет на домашнем поле с московским "Динамо".

