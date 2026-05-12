Талалаев ответил, считает ли он себя лучшим тренером России

- Лучшим не считаю. Одним из лучших считаю себя достаточно длительный уже промежуток времени, если мы говорим о российских футбольных тренерах.
С точки зрения работы у меня есть амбиции и стремление быть лучшим в профессии, - приводит слова Талалаева "Матч ТВ".
С сентября 2024 года Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики", под его руководством клуб стал чемпионом Первой Лиги. По итогам 29 сыгранных туров балтийцы занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 46 набранными очками в своем активе и отстают от ЦСКА, располагающегося на пятой строчке, на два балла.
Ранее Талалаев занимал аналогичный пост в подмосковных "Химках", московском "Торпедо", грозненском "Ахмате", самарских "Крыльях Советов" и ряде других российских клубов.