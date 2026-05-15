Главный тренер "Краснодара" Мусаев объяснил, с чем связано поражение от "Динамо"

- Когда счёт с "Динамо" стал 1:1, мы хорошо владели игрой. Были стопроцентные моменты, которые не смогли реализовать.
Есть одна претензия — как мы играли в концовке. Если нас не устраивает счёт, мы должны всей командой бежать вперёд. Чтобы у соперника не было шансов.
С 88-й минуты мы пошли в атаку, чего нельзя было делать, - приводит слова Мусаева "Чемпионат".
В 29 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на выезде уступил московскому "Динамо" со счетом 1:2, автором забитого мяча в составе южан стал Диего Коста, в составе бело-голубых забитыми мячами отметились Константин Тюкавин и Иван Сергеев.
По итогам 29 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 63 набранными очками и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два балла. В заключительном туре чемпионата страны южане сыграют на своем поле с "Оренбургом", а петербуржцы отправятся на выезд к "Ростову".