Угальде - о спаде в игре: я играю хорошо

- Чувствую себя хорошо и, по-моему, играю тоже хорошо. Всегда говорю, что иногда у тебя есть моменты, иногда — нет.
В матче с "Рубином" у меня был момент, где я должен был забить. Но, к сожалению, не получилось. Но самое главное, чтобы команда побеждала, - приводит слова Угальде "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Манфред Угальде вышел на поле в составе московского "Спартака" в 36 матчах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи. Напомним, что по итогам прошлого сезона легионер стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 14 миллионов евро, контракт костариканца с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.