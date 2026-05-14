По информации источника, Лукас Фассон перейдет в бразильский клуб на правах свободного агента этим летом.
Защитник выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2022 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" футболист провел 33 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.
Источник: Bastidores Colorado
Футболист "Локомотива" перейдет в "Интернасьонал" - источник
